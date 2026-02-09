Омичам предложили пересчитать воробьев

Эта акция проходит дважды в год начиная с 2023 года. Ее цель узнать наиболее точное количество домовых и полевых воробьев. Как отмечают организаторы, ученые озабочены сокращением численности этих птиц в Европе, с 80-х годов она сократилась практически вдвое. Точные причины этого явления до сих пор неизвестны. Среди возможных — сокращение кормовой базы из-за частой стрижки газонов и отсутствие условий для гнездования в современных домах.