Омичам предложили пересчитать воробьев

Омичам предложили присоединиться ко всероссийской переписи воробьев. Зимний сезон акции «Воробьи на кустах» пройдет в Омске с 7 по 15 февраля.
Эта акция проходит дважды в год начиная с 2023 года. Ее цель узнать наиболее точное количество домовых и полевых воробьев. Как отмечают организаторы, ученые озабочены сокращением численности этих птиц в Европе, с 80-х годов она сократилась практически вдвое. Точные причины этого явления до сих пор неизвестны. Среди возможных — сокращение кормовой базы из-за частой стрижки газонов и отсутствие условий для гнездования в современных домах.
Принять участие в акции достаточно просто. Для этого омичам необходимо найти место, где собирается стайка этих птиц, пересчитать их, снять на фото или видео и, заполнив анкету, внести эти данные на сайт проекта.