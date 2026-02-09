Ричмонд
Омичам предложили пересчитать воробьев

Ученые озабочены сокращением их численности.

Источник: Комсомольская правда

Омичам предложили присоединиться ко всероссийской переписи воробьев. Зимний сезон акции «Воробьи на кустах» пройдет в Омске с 7 по 15 февраля.

Эта акция проходит дважды в год начиная с 2023 года. Ее цель узнать наиболее точное количество домовых и полевых воробьев. Как отмечают организаторы, ученые озабочены сокращением численности этих птиц в Европе, с 80-х годов она сократилась практически вдвое. Точные причины этого явления до сих пор неизвестны. Среди возможных — сокращение кормовой базы из-за частой стрижки газонов и отсутствие условий для гнездования в современных домах.

Принять участие в акции достаточно просто. Для этого омичам необходимо найти место, где собирается стайка этих птиц, пересчитать их, снять на фото или видео и, заполнив анкету, внести эти данные на сайт проекта.