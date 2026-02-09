Ричмонд
Экс-депутата Живицу* внесли в перечень террористов и экстремистов

Экс-депутата и иноагента Живицу внесли в перечень террористов и экстремистов.

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бывший депутат Смоленской областной думы Владислав Живица* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые) Живица* Владислав Геннадьевич, 29.06.1992 года рождения, город Гусиноозерск Республики Бурятия», — говорится в перечне.

Минюст РФ внес Живицу* в реестр иностранных агентов 19 января 2024 года.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов.