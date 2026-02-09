Разработано «умное покрытие» для термоядерных реакторов

Как рассказали в МИФИ, и в международном термоядерном реакторе ИТЭР, строящемся во Франции, и в китайском реакторе BEST, и во многих других аналогичных установках внутренние поверхности реактора планируется изготовлять из вольфрама. Вольфрам — самый тугоплавкий из металлов, однако он не избавлен от негативного воздействия плазмы. Но в случае насыщения вольфрамовой поверхности атомами бора на внутренней стенке реактора формируются защитные слои из боридов — химических соединений бора и вольфрама, которые относятся к классу сверхвысокотемпературных материалов. Борированный слой защищает плазму от попадания в нее многозарядных примесей. Кроме того, у такой поверхности проявляется еще одно свойство: микротрещины, которые возникают при мощных тепловых ударах, самозалечиваются в результате плавления окислов бора с образованием стекловидной фазы. Сравнительные испытания образцов вольфрама, аналогичного тому, из которого будут делать внутреннюю поверхность реактора ИТЭР, и пробных образцов вольфрама с диффузионным покрытиями, показали значительное улучшение характеристик вольфрама с борированным слоем по сравнению с вольфрамом без покрытия.