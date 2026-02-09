Ричмонд
Захарова даст интервью в прямом эфире Telegram-канала РИА Новости

Захарова 10 февраля даст интервью в прямом эфире Telegram-канала РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в День дипломата даст интервью РИА Новости, которое будет транслироваться в прямом эфире Telegram-канала агентства.

День Дипломата отмечается ежегодно 10 февраля, начиная с 2003 года.

Как ожидается, официальный представитель МИД расскажет об истории и традициях праздника, как его отмечают российские дипломаты, а также ответит на актуальные вопросы по теме двустороннего сотрудничества РФ со странами Европы, оценит решение Канады прекратить выдачу виз на территории РФ.

Визовые центры Канады в России с 28 января прекратили прием документов на оформление виз.

