Захарова даст интервью в прямом эфире Telegram-канала РИА Новости

Как ожидается, официальный представитель МИД расскажет об истории и традициях праздника, как его отмечают российские дипломаты, а также ответит на актуальные вопросы по теме двустороннего сотрудничества РФ со странами Европы, оценит решение Канады прекратить выдачу виз на территории РФ.