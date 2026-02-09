Ричмонд
«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» снова возглавила рейтинг региональных СМИ

«КП — Ростов-на-Дону» остается в лидерах донских СМИ в Дзене.

Источник: Комсомольская правда

«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» снова возглавила рейтинг региональных СМИ в Дзене. По итогам января 2026 года издание стабильно остается в топе лидеров и неизменно привлекает читателей.

Первую позицию среди самых узнаваемых и любимых средств массовой информации «Комсомолка» также заняла по итогам ноября.

Напомним, в рамках рейтинга отслеживают качественные и количественные показатели СМИ. Список формируют с учетом цитируемости, оперативности, качества заголовков, уровня вовлечения аудитории и других критериев. Уделяется внимание количеству подписчиков и не только. Рейтинг формируется автоматически и обновляется в начале каждого месяца.

