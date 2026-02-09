«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» снова возглавила рейтинг региональных СМИ в Дзене. По итогам января 2026 года издание стабильно остается в топе лидеров и неизменно привлекает читателей.
Первую позицию среди самых узнаваемых и любимых средств массовой информации «Комсомолка» также заняла по итогам ноября.
Напомним, в рамках рейтинга отслеживают качественные и количественные показатели СМИ. Список формируют с учетом цитируемости, оперативности, качества заголовков, уровня вовлечения аудитории и других критериев. Уделяется внимание количеству подписчиков и не только. Рейтинг формируется автоматически и обновляется в начале каждого месяца.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.