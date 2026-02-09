Какие наукограды есть в России?

Идея создания закрытых научных центров возникла в СССР в 1930-е годы, но особенно активно они стали формироваться после Великой Отечественной войны для укрепления оборонного щита страны. Многие из них долгое время были засекречены и носили «номерные» названия, как Арзамас-16 (ныне Саров). Их главной задачей было наращивание мощи военно-промышленного комплекса и разработка ядерных технологий.