Какие наукограды есть в России?

Наукоград — это особый статус для российских городов, сконцентрировавших научные исследования и высокие технологии. В таких центрах создают автономную инфраструктуру и производства для комфортной жизни ученых. Сегодня 14 признанных наукоградов составляют главную научную базу страны.
Как появились первые наукограды?
Идея создания закрытых научных центров возникла в СССР в 1930-е годы, но особенно активно они стали формироваться после Великой Отечественной войны для укрепления оборонного щита страны. Многие из них долгое время были засекречены и носили «номерные» названия, как Арзамас-16 (ныне Саров). Их главной задачей было наращивание мощи военно-промышленного комплекса и разработка ядерных технологий.
На какие сферы науки ориентированы наукограды?
Современные наукограды охватывают практически все передовые направления. Их можно разделить на несколько ключевых профилей: ядерные и атомные (Обнинск, Дубна), авиационные и космические (Жуковский, Королев, Фрязино), биологические и медицинские (Кольцово, Пущино, Черноголовка), химические и фармацевтические (Бийск), агропромышленные (Мичуринск), а также центры физики высоких энергий (Протвино, Троицк).
Помимо официальных наукоградов, в России существуют другие центры научного развития:
- Закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), такие как Саров (ядерный центр) или Снежинск, часто имеют схожую с наукоградами научную специализацию, но их статус определяется в первую очередь режимом секретности, а не законом о наукоградах.
- Инновационные центры вроде «Сколково» (Московская область) или «Иннополиса» (Татарстан) фокусируются на коммерциализации разработок, особенно в IT-сфере, и не являются городами в традиционном смысле.
Какие из наукоградов наиболее известны?
Среди официальных наукоградов России есть 14 городов, чьи названия стали синонимами научного прорыва и технологического суверенитета страны: Обнинск, Дубна, Королев, Жуковский, Кольцово, Бийск, Протвино, Пущино, Фрязино, Черноголовка, Реутов, Мичуринск, Троицк, Долгопрудный. Это центры, определившие развитие целых отраслей — от мирного атома и покорения космоса до авиации и биобезопасности.
Факты о некоторых наукоградах России:
- Обнинск (Калужская обл.) — первый официальный наукоград России (2000 г.). Именно здесь в 1954 году была запущена первая в мире атомная электростанция.
- Дубна (Московская обл.) — мировой центр ядерных исследований, где находится Объединенный институт ядерных исследований.
- Жуковский (Московская обл.) — «столица» отечественной авиации, здесь базируются ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт) и ЛИИ (Летно-исследовательский институт), проводится авиасалон МАКС. Город определен как площадка для Национального центра авиастроения.
- Кольцово (Новосибирская обл.) — вирусологический и биотехнологический щит страны, где расположен научный центр «Вектор».
- Королев (Московская обл.) — центр ракетостроения и космических программ, «колыбель» отечественной космонавтики.
- Бийск (Алтайский край) — крупный центр оборонной и химической промышленности, наукоград с 2005 года.
За что Долгопрудному присвоили статус наукограда?
Система наукоградов продолжает развиваться и пополняться. В феврале 2026 года статус наукограда присвоили городу Долгопрудному (Московская область). В городе располагается Национальный исследовательский университет «Московский физико-технический институт». Это решение, действующее до 2041 года, позволит создать там инновационный центр «Долина Физтеха» для разработок в микроэлектронике, квантовых технологиях, биомедицине и искусственном интеллекте.