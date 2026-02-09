Глава Севастополя поручил «вернуть в реальность» организаторов концертов

«По поводу этих всех непонятых концертов, которые у нас пытаются организовать в Севастополе. Отработайте вместе с МВД все наши увеселительные заведения, которые производят по своему наитию разные акции. В какой-то своей реальности живут, надо как-то их вернуть в реальность», — поручил Развожаев на аппаратном совещании правительства города.