Глава Севастополя поручил «вернуть в реальность» организаторов концертов

Развожаев поручил «вернуть в реальность» организаторов концертов в Севастополе.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил «вернуть в реальность» организаторов концертов в городе, которые не соблюдают требования проведения массовых мероприятий.

Ранее Развожаев сообщил, что запретил концерт блогера и стримера Иванa Золо в Севастополе по мотивам нравственного аспекта и безопасности, так как в городе продолжает действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности. В соответствии с решением оперативного штаба, все массовые мероприятия в обязательном порядке должны согласовываться с органами власти, напомнил он.

«По поводу этих всех непонятых концертов, которые у нас пытаются организовать в Севастополе. Отработайте вместе с МВД все наши увеселительные заведения, которые производят по своему наитию разные акции. В какой-то своей реальности живут, надо как-то их вернуть в реальность», — поручил Развожаев на аппаратном совещании правительства города.

По его словам, проведение массовых мероприятий в городе требует подачи заявки в департамент общественной безопасности и согласования оперативным штабом.

«С МВД проведите профилактическую работу и объясните всем правила, как это делается, если они планируют что-то проводить в городе», — сказал губернатор.