Кремль назвал принципы Анкориджа по Украине краеугольными
Достигнутые в ходе переговоров в Анкоридже принципы являются краеугольными для дальнейшего диалога по украинскому конфликту. Об этом 9 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
СВР заявила о планах Запада устроить переворот в Белоруссии
Неправительственные организации западных стран аккумулируют силы и средства, чтобы вновь попытаться раскачать ситуацию и «добиться смены конституционного строя» в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.
JW: Россия перешла к новой модели ведения боевых действий
Немецкое издание Junge Welt заявило, что Россия перешла к принципиально новой модели ведения боевых действий, отказавшись от классических прорывов в пользу стратегии системного истощения противника.
Москалькова передала Киеву список из 90 политзаключенных на Украине
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из 90 политзаключенных на Украине и попросила оказывать им помощь.
Курганская область готова принять жителей Белгородской области
Власти Курганской области выразили готовность принять и разместить в регионе детей, семьи с детьми, а также пожилых людей из Белгородской области ввиду ситуации с атаками ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.