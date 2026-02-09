Из Иркутска отправили более 20 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО

Из Иркутска в зону спецоперации отправили новую партию гуманитарной помощи ко Дню защитника Отечества. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, это уже 14-я фура с грузом, общий вес которого превысил 20 тонн.
— Традиционно раз в месяц мы отправляем фуры, собранные вместе с неравнодушными горожанами. Стараемся не просто отправить помощь, а сделать ее адресной и полезной, чтобы максимально поддержать парней, — отметил советник мэра Вячеслав Мазанов.
В составе груза — мотоциклы и квадроциклы, шиномонтажное оборудование, станки для изготовления оптоволокна, маскировочные сети и халаты, окопные свечи, радиоэлектронные средства борьбы, квадрокоптеры, а также супы быстрого приготовления и индивидуальные подарки для бойцов.
Все желающие могут принять участие в подготовке следующих грузов. Пункт сбора гуманитарной помощи продолжает работать по будням с 10:00 до 13:00.