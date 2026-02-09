В Омске ищут желающих установить рекламные щиты

Мэрия Омска объявила торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций. Они располагаются на муниципальных землях, на этом бюджет города планирует заработать минимум 7,1 млн рублей.
В целом на конкурс выставлено 167 рекламных конструкций различных видов: афишные стенды, щиты и стелы. На каждый объект предусмотрен отдельный лот. Участвовать в торгах могут как юридические, так и физические лица. Места под рекламу расположены на магистральных улицах во всех округах города.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 24 февраля по 10 марта. Итоги будут подведены 27 марта.
Победители конкурса должны будут оплатить право на заключение договора, а также ежемесячно платить за аренду. Размер платежей будет рассчитан по каждому объекту.