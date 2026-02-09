В Омске ищут желающих установить рекламные щиты

В целом на конкурс выставлено 167 рекламных конструкций различных видов: афишные стенды, щиты и стелы. На каждый объект предусмотрен отдельный лот. Участвовать в торгах могут как юридические, так и физические лица. Места под рекламу расположены на магистральных улицах во всех округах города.