Суд отложил иск первого состава группы «Парк Горького» к Стасу Намину

Роспатент в октябре отклонил возражения троих музыкантов на регистрацию брендов Намина в 2018 году. Он отметил, что они ассоциируются также с их правообладателем — создателем и продюсером группы. Патентное ведомство указало, что представленные лицами, подавшими возражение, сведения о контрактах, заключенных в последующие периоды деятельности группы на территории США, не опровергают данные о «решающей и значительной роли правообладателя в создании и раскрутке» «Парка Горького».