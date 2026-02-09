Termoelectrica требует снижения тарифа на тепло в Молдове почти на 14 процентов: Почему в конце зимы это жульничество, а не забота о населении

АО «Termoelectrica» направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) официальный запрос с расчетами новых тарифов на 2026 год. Согласно документу, предприятие предлагает снизить стоимость тепловой энергии для потребителей до 2180 леев за гигакалорию.
В настоящее время жители Кишинева платят 2510 леев за гигакалорию, что означает возможное снижение тарифа на 330 леев.
Один из лидеров Гражданского конгресса Михаил Полянский прокомментировал запрос Termoelectrica о снижении тарифа на отопление под самый конец зимы — «Чудо? Нет — жульничество и воровство».
«Из-за умышленного бездействия НАРЭ газ дешевеет только сейчас, а не в начале декабря, когда нужно и можно было утвердить базовые расходы “Энергокома” и снизить тарифы для потребителей.
Да и некоторые министры ещё в ноябре обещали снижение тарифов. Но реальность оказалась другой: два самых холодных месяца граждане переплачивали и за газ, и за тепло. Зима почти закончилась — и тарифы волшебным образом начинают снижаться", — подчеркнул Полянский.
