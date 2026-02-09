Два иностранца будут высланы из Беларуси за 23 нарушения по линии ГАИ

В Гродненском госуниверситете им. Янки Купалы состоялось публичное рассмотрение вопроса о высылке двух иностранных студентов. Старший инспектор по работе с иностранными гражданами и лицами без гражданства ОГиМ РУВД Рената Машуто рассказала, что эти граждане систематически привлекались к административной ответственности по линии ГАИ: один из студентов допустил десять нарушений, другой — тринадцать. Отмечается, что они были неоднократно предупреждены о возможных серьезных последствиях.