Роскачество рассказало о разработке ГОСТа на русскую кухню

По его словам, в список войдут не только исторические, дореволюционные рецепты, но и современные блюда. «Важно отметить, что будущий ГОСТ — это не только стандарт для ресторанов. Он будет предназначен и для использования на ярмарках, фестивалях, в любых проектах, популяризирующих наше кулинарное наследие», — подчеркнул Протасов.