Роскачество рассказало о разработке ГОСТа на русскую кухню

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Роскачество ожидает, что разработка ГОСТа на русскую кухню и его принятие завершатся до конца 2026 года, сейчас ведется активная работа, заявил РИА Новости Максим Протасов в кулуарах выставки «Продэкспо-2026».
«Мы активно работаем над созданием национального стандарта на русскую кухню и в ближайшее время представим его первую редакцию для публичного обсуждения. Это масштабная и очень важная работа. Мы систематизируем около 300 блюд и продуктов — от закусок до напитков, таких как квас и сбитень», — рассказал Протасов.
По его словам, в список войдут не только исторические, дореволюционные рецепты, но и современные блюда. «Важно отметить, что будущий ГОСТ — это не только стандарт для ресторанов. Он будет предназначен и для использования на ярмарках, фестивалях, в любых проектах, популяризирующих наше кулинарное наследие», — подчеркнул Протасов.
Он также напомнил, что в мае 2025 года при Минпромторге РФ была создана межведомственная рабочая группа. В настоящее время итоги ее анализа «упаковываются» в формат будущего стандарта.
Новый нацстандарт будет содержать не только описания блюд и технологии, но и рекомендации по меню, оформлению залов, требования к персоналу.
«Наша стратегическая задача — создать сильный, узнаваемый и понятный гастрономический бренд. И мы уверены, что открытое обсуждение проекта со всеми заинтересованными сторонами станет важным шагом к ее достижению. Завершить разработку ГОСТа и принять его мы ожидаем до конца этого года», — заключил глава Роскачества.