Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Светлана Камбулова вместе с депутатами проведет прием участников СВО в Таганроге

В Таганроге 19 февраля проведут прием участников СВО и их семей.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 19 февраля, с 11:00 до 13:00 в Таганроге пройдет расширенный прием участников СВО и членов их семей. Об этом рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram канале.

— В центральной библиотеке имени Антона Чехова я проведу прием вместе с заместителями, представителями военного комиссариата, пенсионного фонда и фонда «Защитники Отечества», а также депутатами всех уровней, — уточнила Светлана Анатольевна.

Для участия необходима предварительная запись. Она открыта с 10 по 13 февраля 2026 года в администрации города. Это позволит организовать прием максимально эффективно и уделить внимание каждому обратившемуся.

Записаться можно двумя способами: позвонив по телефону 8 (8634) 312 709 (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48, суббота и воскресенье — выходные) или через Электронную приемную граждан Ростовской области.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.