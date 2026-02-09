Светлана Камбулова вместе с депутатами проведет прием участников СВО в Таганроге

В четверг, 19 февраля, с 11:00 до 13:00 в Таганроге пройдет расширенный прием участников СВО и членов их семей. Об этом рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram канале.
— В центральной библиотеке имени Антона Чехова я проведу прием вместе с заместителями, представителями военного комиссариата, пенсионного фонда и фонда «Защитники Отечества», а также депутатами всех уровней, — уточнила Светлана Анатольевна.
Для участия необходима предварительная запись. Она открыта с 10 по 13 февраля 2026 года в администрации города. Это позволит организовать прием максимально эффективно и уделить внимание каждому обратившемуся.
Записаться можно двумя способами: позвонив по телефону 8 (8634) 312 709 (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48, суббота и воскресенье — выходные) или через Электронную приемную граждан Ростовской области.
