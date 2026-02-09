Эксперт назвала продукты, которые могут вызвать неожиданную аллергию

Симптомы могут появиться уже через несколько минут после употребления опасного продукта. Реакция не ограничивается кожными проявлениями вроде крапивницы или зуда. Она также может вызвать проблемы с пищеварением: тошноту, рвоту, боли в животе или диарею. Нередко возникает аллергический ринит с заложенностью носа, чиханием и зудом. В некоторых случаях кожная реакция способна перерасти в дерматит.