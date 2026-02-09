Эксперт назвала продукты, которые могут вызвать неожиданную аллергию

Врач-гастроэнтеролог Елена Павлова рассказала NEWS.ru, какие продукты чаще всего становятся причиной внезапной пищевой аллергии. По ее словам, самыми сильными аллергенами считаются яйца и рыба.
— У взрослых чаще встречается аллергия на рыбу или морепродукты, орехи, арахис, некоторые фрукты или овощи. Основные аллергены, на которые в 90% случаев возникают реакции: коровье молоко, куриное яйцо, арахис, лесные орехи, треска, лосось, а также пшеница и соя, — пояснила специалист.
Симптомы могут появиться уже через несколько минут после употребления опасного продукта. Реакция не ограничивается кожными проявлениями вроде крапивницы или зуда. Она также может вызвать проблемы с пищеварением: тошноту, рвоту, боли в животе или диарею. Нередко возникает аллергический ринит с заложенностью носа, чиханием и зудом. В некоторых случаях кожная реакция способна перерасти в дерматит.
