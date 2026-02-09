Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы с хроническими заболеваниями не смогут работать охранниками

Новый перечень медицинских противопоказаний может заработать с осени 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав России подготовил список заболеваний, при которых человек не сможет работать частным охранником. Новые правила планируют ввести в действие с 1 сентября 2026 года, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

В перечень попали прежде всего психические расстройства и нарушения поведения. Среди них — шизофрения и бредовые расстройства, тяжёлые перепады настроения, расстройства личности, невротические и стрессовые состояния, умственная отсталость, а также психические проблемы, связанные с употреблением психоактивных веществ. Отдельно отмечены хронические и затяжные психические заболевания.

Также ограничения касаются зрения. Работать охранником не смогут люди со слепотой на один или оба глаза, серьёзными нарушениями рефракции и другими выраженными проблемами зрения. Установлены и конкретные нормы остроты: например, показатель ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом станет основанием для отказа. При полном отсутствии зрения на одном глазу второй должен видеть не хуже 0,7.