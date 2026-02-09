Нижегородцы с хроническими заболеваниями не смогут работать охранниками

Также ограничения касаются зрения. Работать охранником не смогут люди со слепотой на один или оба глаза, серьёзными нарушениями рефракции и другими выраженными проблемами зрения. Установлены и конкретные нормы остроты: например, показатель ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом станет основанием для отказа. При полном отсутствии зрения на одном глазу второй должен видеть не хуже 0,7.