Нижегородцы с хроническими заболеваниями не смогут работать охранниками

Минздрав России подготовил список заболеваний, при которых человек не сможет работать частным охранником. Новые правила планируют ввести в действие с 1 сентября 2026 года, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».
В перечень попали прежде всего психические расстройства и нарушения поведения. Среди них — шизофрения и бредовые расстройства, тяжёлые перепады настроения, расстройства личности, невротические и стрессовые состояния, умственная отсталость, а также психические проблемы, связанные с употреблением психоактивных веществ. Отдельно отмечены хронические и затяжные психические заболевания.
Также ограничения касаются зрения. Работать охранником не смогут люди со слепотой на один или оба глаза, серьёзными нарушениями рефракции и другими выраженными проблемами зрения. Установлены и конкретные нормы остроты: например, показатель ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом станет основанием для отказа. При полном отсутствии зрения на одном глазу второй должен видеть не хуже 0,7.