Финансирование нацпроектов в Ростове увеличат на 18,5% в 2026 году

В 2026 году в Ростове-на-Дону продолжат реализацию региональных программ в рамках трех национальных проектов. Финансирование на эти цели увеличили до 6,6 млрд рублей, то на есть 18,5%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
— Основная часть средств поступит из бюджета региона. При этом важно подчеркнуть, что почти в три раза выросла доля местного бюджета — до 170 млн рублей, — написал Александр Скрябин.
Речь идет о восьми региональных программах в рамках нацпроектов «Семья», «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни». В 2025 году на развитие указанных направлений было выделено 5,5 млрд рублей.
Нацпроект «Семья» нацелен на поддержку семей с детьми. В частности, уже утвердили порядок выплат беременным студенткам-очницам (единовременная поддержка составляет 100 тысяч рублей) и выдачу электронного сертификата на покупку предметов первой необходимости для новорожденных (номинал — 20 тысяч рублей). Также организовали работу службы «Социальная няня», включающую кратковременный присмотр за детьми до трех лет.
Также в рамках нацпроекта планируют обновить филиал библиотеки имени А. Л. Барто и оснастить детскую школу искусств имени А. П. Артамонова.
По нацпроекту «Молодежь и дети» завершают капремонт школы № 21, а также собираются запустить проект по трудоустройству «Мой выбор» для обучающихся профильных классов.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» предполагает работы по завершению реконструкции улицы Вавилова, 36 участков дорог общей протяженностью 35,1 км, а также благоустройство сквера Строителей на проспекте Буденновском.
— Хочу особо подчеркнуть, что ростовчане должны видеть плоды нацпроектов, выполнение поставленных задач должно приводить к общественно значимым результатам. Мы поменяем подходы к их реализации, — добавил Александр Скрябин.
Глава города потребовал от подчиненных усилить контроль за исполнением нацпроектов и обратил внимание на необходимость комплексного подхода к ремонту дорог.
