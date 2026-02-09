Финансирование нацпроектов в Ростове увеличат на 18,5% в 2026 году

В 2026 году в Ростове-на-Дону продолжат реализацию региональных программ в рамках трех национальных проектов. Финансирование на эти цели увеличили до 6,6 млрд рублей, то на есть 18,5%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.