На М-5 в Башкирии столкнулись грузовик и легковушка: один человек госпитализирован

Сегодня, 9 февраля, на трассе М-5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. По предварительной информации Госавтоинспекции республики, авария случилась на 1338 километре дороги.
Участниками ДТП стали автомобиль Nissan и грузовик Volvo. В результате столкновения 43-летний пассажир легковушки с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Водитель Nissan после оказания первой медицинской помощи отпущен.
На месте работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.