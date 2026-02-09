Ричмонд
На М-5 в Башкирии столкнулись грузовик и легковушка: один человек госпитализирован

В Башкирии в ДТП с грузовиком пострадал пассажир Nissan.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 февраля, на трассе М-5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. По предварительной информации Госавтоинспекции республики, авария случилась на 1338 километре дороги.

Участниками ДТП стали автомобиль Nissan и грузовик Volvo. В результате столкновения 43-летний пассажир легковушки с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Водитель Nissan после оказания первой медицинской помощи отпущен.

На месте работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

