Чем полезен имбирь, кому он противопоказан и как его правильно употреблять

«Имбирь — важный продукт в рационе. Он поможет укрепить и поддержать иммунитет, благотворно скажется на здоровье всего организма. В сезон гриппа и простуд имбирь помогает справиться с недугом быстрее. Яркий вкус имбиря разнообразит блюда и поможет согреться в холодное время. Такой ценный корень стоит включать в рацион на регулярной основе», — рекомендует нутрициолог.