Чем полезен имбирь, кому он противопоказан и как его правильно употреблять

Имбирь — уникальная пряность и одно из древнейших лекарственных растений. Регулярное употребление корня имбиря может благотворно влиять на память, уменьшать боли в суставах и снижать уровень сахара в крови. За что еще ценится это растение, а кому оно противопоказано — в материале «Газеты.Ru».
Что такое имбирь.
Имбирь — это многолетнее травянистое растение. У него есть разные названия: имбирь аптечный, имбирь лекарственный, имбирь настоящий, имбирь обыкновенный. В России его чаще всего именуют просто имбирь, причем название одинаково как для сырых корневищ растения, так и для приправы, которую из него получают.
Имбирь считается настоящим корнем здоровья, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.
У имбиря высокие побеги, которые могут достигать 1−1,5 метра. Он красиво цветет — яркими, чаще всего алыми цветками. Однако ценят в имбире отнюдь не их, а мясистые клубневидные корневища.
Имбирь любит тепло, тень и влагу. Его родина — Юго-Восточная Азия. В Европу он попал в Средние века, в России начал активно применяться с ХVI века. Сейчас растение культивируют в Индии, Китае, Австралии и других странах.
Сегодня имбирь доступен в различных формах. В продаже чаще всего встречается свежий корень, сушеный молотый имбирь, а также маринованные или засахаренные ломтики. Существуют концентрированные продукты на его основе — например, эфирное масло или экстракт. Имбирь также широко используется как ингредиент: его добавляют в азиатские соусы, напитки, смеси пряностей и готовые продукты.
Полезные свойства имбиря.
С давних времен имбирь используется в качестве пряности и растительного лекарственного средства.
~В имбире содержатся:~
* эфирные масла, главный компонент зингиберен — он придает имбирю характерный вкус;
~Чем полезен имбирь~
* Помогает бороться с инфекциями. Имбирь укрепляет иммунитет благодаря витамину C, эфирным маслам и растительному веществу под названием гингерол. Вместе эти компоненты могут стимулировать иммунный ответ. Регулярное употребление может способствовать снижению частоты простуд, помогая организму быстрее справляться с инфекциями.
* Снимает воспаление и помогает при артрите. Противовоспалительное действие гингерола может подавлять цитокины — вещества, которые вызывают отеки и боли при артрите и остеохондрозе. Исследования подтверждают, что регулярное употребление имбиря может уменьшать боль в суставах.
* Улучшает пищеварение. Имбирь может улучшать пищеварение, стимулируя моторику желудочно-кишечного тракта. Он стимулирует секрецию ферментов, помогая снимать спазмы и вздутие.
* Снимает тошноту. Особенно ценен имбирь при тошноте: гингерол может блокировать серотониновые рецепторы в кишечнике и мозге, уменьшая укачивание. Полезные вещества, содержащиеся в растении, расслабляют мышцы желудочно-кишечного тракта и уменьшают рвотные позывы.
* Обладает антиоксидантными свойствами. Имбирь защищает клетки от свободных радикалов: зингерон помогает нейтрализовать окислительный стресс, что может замедлять старение и снижать риск хронических болезней.
* Помогает при диабете. Согласно исследованиям, имбирь может понижать уровень сахара в крови и улучшать чувствительность к инсулину.
* Помогает контролировать вес. Имбирь может ускорять метаболизм и продлевать чувство сытости.
* Благотворно влияет на сердце. Имбирь снижает факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, способствуя разжижению крови и мягкому снижению давления.
* Положительно влияет на репродуктивную функцию у мужчин. Имбирь улучшает качество спермы и параметры сперматозоидов: концентрацию, жизнеспособность, подвижность. Также добавки имбиря, по некоторым данным, усиливают выработку тестостерона у мужчин.
* Способствует профилактике нейродегенаративных заболеваний. Имбирь содержит биологически активные соединения, которые могут ослабить симптомы неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, мигрень и эпилепсия.
Возможный вред имбиря.
Имбирь безопасен в умеренных дозах, однако его жгучие вещества раздражают слизистую, отмечает нутрициолог.
Имбирь противопоказан:
* при язвах, гастрите с повышенной кислотностью, рефлюксе, поскольку усиливает кислотность желудочного сока;
С осторожностью следует употреблять имбирь:
* при гипотонии — может снижать давление;
Рекомендации по употреблению имбиря.
Имбирь можно употреблять ежедневно, но в меру, предупреждает тренер-нутрициолог. Продукт рекомендуется добавлять в чай или готовые блюда.
Это примерно 1 чайная ложка натертого корня.
«Сушеный имбирь будет более концентрирован, поэтому его суточная норма — 0,5 г в сутки», — подчеркнула Ольга Яблокова.
Для беременных женщин перед употреблением имбиря необходима консультация с врачом, обычно допустимая дозировка не превышает 1 г в день.
В кулинарии имбирь подойдет к множеству блюд: с ним можно мариновать мясо, готовить супы, рыбу и бобовые. Он добавит пикантности и по-новому раскроет блюдо.
Как выбрать и хранить имбирь.
Свежий корень. Выбирайте упругие, плотные корневища с гладкой кожицей, без морщин, пятен или плесени. Для хранения в холодильнике (до трех недель) положите неочищенный имбирь в бумажный пакет. Очищенный корень нужно плотно завернуть в пленку, убрать в контейнер и использовать за одну-две недели.
Маринованный имбирь. Покупайте продукт с натуральным составом, без искусственных добавок. После вскрытия храните банку в холодильнике и используйте в течение срока годности.
Сушеный имбирь. После вскрытия фабричной упаковки пересыпьте специю в герметичную банку и храните в темном сухом месте. Аромат и свойства лучше всего сохраняются около полугода.
Применение имбиря в народной медицине.
В народе имбирь давно известен как универсальное средство, отмечает Ольга Яблокова.
В частности:
* при мигрени растирание висков ломтиками имбиря снимает спазмы и уменьшает боль;
Также нутрициолог советует обратить внимание на несколько рецептов.
~Имбирный чай для иммунитета~
* Взять свежий корень имбиря, нарезать тонкими пластинами и залить водой температурой 90 градусов.
«Такой чай можно применять при простуде, насморке, гриппе. Имбирь будет замедлять распространение вируса, а входящие в его состав антиоксиданты — уменьшать воспаление. Имбирный чай поможет снизить проявление симптомов заболевания и быстрее выздороветь», — подчеркнула Ольга Яблокова.
Чай также может улучшить пищеварение, избавить от тошноты и изжоги. Он тонизирует организм и ускоряет метаболизм.
~Чечевица с имбирем~
Ингредиенты на 1 порцию:
* чечевица — 70 г в сухом виде;
Приготовление.
* Чечевицу предварительно замочите на 8−10 часов. Затем слейте воду, заново залейте чечевицу и варите ее на небольшом огне.
Такое блюдо обладает ярким вкусом. Благодаря чечевице оно богато растительным белком, клетчаткой, железом. А имбирь прекрасно раскрывает все свои полезные свойства.
«Имбирь — важный продукт в рационе. Он поможет укрепить и поддержать иммунитет, благотворно скажется на здоровье всего организма. В сезон гриппа и простуд имбирь помогает справиться с недугом быстрее. Яркий вкус имбиря разнообразит блюда и поможет согреться в холодное время. Такой ценный корень стоит включать в рацион на регулярной основе», — рекомендует нутрициолог.