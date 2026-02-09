В Ростове экс-сотрудница налоговой выманила у директора фирмы 2,5 млн

В Ленинском районном суде Донской столицы огласили приговор 40-летней ростовчанке. Ее обвинили в мошенничестве. По версии следствия, в 2022 году она, работая в налоговой инспекции, воспользовалась служебным положением.
Обвиняемая пообещала руководителю юридического лица помочь снизить налоговую нагрузку. За это женщина взяла у директора компании 2,5 миллиона рублей. Как потом оказалось, выполнять обещание она вообще не собиралась.
В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Как рассказали в областной прокуратуре, вину ростовчанки признали.
— Ее приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, — сказали в надзорном ведомстве.
