В Батайске похоронили 19-летнюю Дарью Насридинову, пострадавшую при атаке БПЛА

Губернатор Юрий Слюсарь принес соболезнования семье Дарьи Насридиновой: 19-летняя батайчанка скончалась в больнице спустя полтора месяца после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 9 февраля, в Батайске простились с 19-летней Дарьей Насридиновой. Девушка, пострадавшая при атаке БПЛА в декабре, скончалась в больнице после почти двух месяцев борьбы за жизнь. Соболезнования семье принес губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

— Сегодня Батайск простился с Дарьей Насридиновой. Девушка умерла от травм, полученных при декабрьской атаке БПЛА. Почти два месяца она боролась за жизнь, но последствия оказались смертельными. Приехал, чтобы выразить соболезнования родным. Скорблю вместе с вами, — сказал глава региона.

Дарье только в ноябре исполнилось 19 лет. Она училась в ДГТУ, увлекалась программированием и спортом. Губернатор отметил, что гибель мирных жителей при атаках беспилотников — общая трагедия для области.

Как ранее сообщал «КП — Ростов-на-Дону», девушка скончалась вечером 6 февраля. Ее брат Артем в беседе с изданием рассказал, что в последнюю неделю состояние сестры резко ухудшилось, развились пневмония и сепсис, и ее перевели на аппарат ИВЛ, но спасти девушку не удалось. Дарью похоронили на кладбище в поселке Койсуг рядом с матерью.

Напомним, 18 декабря 2025 года обломки беспилотника попали в жилой дом в Батайске, вызвав пожар. Семья успела выбраться, но мать Дарьи, Наталья Насридинова, погибла почти сразу. Сама девушка получила тяжелые ожоги, была введена в кому и перенесла несколько операций. В начале января ее состояние немного стабилизировалось, но в конце месяца резко ухудшилось. По словам брата Артема, сестра так и не узнала, что ее мама погибла.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

