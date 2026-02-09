В Батайске похоронили 19-летнюю Дарью Насридинову, пострадавшую при атаке БПЛА

Напомним, 18 декабря 2025 года обломки беспилотника попали в жилой дом в Батайске, вызвав пожар. Семья успела выбраться, но мать Дарьи, Наталья Насридинова, погибла почти сразу. Сама девушка получила тяжелые ожоги, была введена в кому и перенесла несколько операций. В начале января ее состояние немного стабилизировалось, но в конце месяца резко ухудшилось. По словам брата Артема, сестра так и не узнала, что ее мама погибла.