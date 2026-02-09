Management Science: магазинам невыгодно прятать свежие продукты за несвежими

Почему именно эта жареная курица оказалась в вашей тележке? Возможно, вы схватили ближайшую к вам упаковку, или, может быть, осмотрели всех цыплят, проверяя даты и время приготовления? В магазинах используются различные стратегии размещения готовых блюд, но многие предпочитают выкладывать на видное место кулинарию, срок годности которой вот-вот истечет, чтобы продать ее до того, как она испортится.