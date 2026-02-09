Задолжал. Стало известно, на что уйдет первый после тюрьмы гонорар Ефремова

Год назад скандально известный 62-летний артист Михаил Ефремов покинул стены белгородской колонии по условно-досрочному освобождению (УДО). Некоторое время назад стало известно, что актер получил и репетирует главную роль в спектакле «Без свидетелей» на сцене театра «Мастерская 12». Aif.ru узнал у юриста Алексея Маленкова, как по условиям УДО будет распределяться заработок актёра и что ему нельзя делать на работе.
Первый гонорар спишут за долги
Уже 25 и 26 марта Михаил Ефремов вновь поднимется на театральные подмостки. В «Мастерской 12» Никиты Михалкова он исполнит главную роль в любовной драме «Без свидетелей». Партнером по сцене станет Анна Михалкова. Самый дешевый билет на спектакль стоит, кстати, очень дорого — 14 тысяч рублей. Сумма гонорара Ефремова за постановку не разглашается, хотя известно, что незадолго до этого Ефремов зарегистрировался как ИП.
Юрист Алексей Маленков разъяснил aif.ru, что c первой же полученной зарплаты у Ефремова будут в обязательном порядке списаны долги, за которыми следят судебные приставы. Произойдет это автоматически. «У Михаила Ефремова до сих пор остаются незакрытые обязательства за 2022 и 2023 годы — исполнительные листы были выписаны Хамовническим районным судом. Сейчас в базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за актером числятся два исполнительных производства, — пояснил Маленков. — Вероятнее всего, речь идет о задолженности по коммунальным платежам, налогам или старым штрафам».
В командировку не отправится
Также юрист Маленков объяснил, что на Ефремове до сих пор есть ряд ограничений, связанных с действующим — до конца официального срока заключения — режимом УДО. «Статус условно-досрочного освобождения — это не полная свобода, а жесткий свод обязательств. — напомнил Маленков. — Среди них: постановка на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; запрет покидать дом в ночное время; запрет на выезд за пределы города без специального разрешения инспекции». То есть на съемки в другой город или на вечернюю премьеру так просто не поехать.
«Более того, Михаилу Ефремову запрещено управлять транспортным средством в течение трех лет после освобождения, — поясняет Алексей Маленков. — В случае если актер нарушит установленные судом запреты и будет совершать административные правонарушения, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции совместно с МВД могут обратиться в суд с ходатайством об отмене УДО и возвращении осужденного в колонию».
Напомним, Михаил Ефремов был осужден в сентябре 2020 года за «пьяное» ДТП в центре Москвы. В аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров; экспертиза подтвердила, что артист сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ефремов признал вину и выплатил компенсацию потерпевшим — брату, сыну и вдове погибшего (по миллиону рублей каждому). Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы, которое позже было снижено до 7,5 лет. 24 марта 2025 года двери колонии открылись перед актером раньше срока.