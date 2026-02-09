Задолжал. Стало известно, на что уйдет первый после тюрьмы гонорар Ефремова

Также юрист Маленков объяснил, что на Ефремове до сих пор есть ряд ограничений, связанных с действующим — до конца официального срока заключения — режимом УДО. «Статус условно-досрочного освобождения — это не полная свобода, а жесткий свод обязательств. — напомнил Маленков. — Среди них: постановка на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; запрет покидать дом в ночное время; запрет на выезд за пределы города без специального разрешения инспекции». То есть на съемки в другой город или на вечернюю премьеру так просто не поехать.