Организаторы решают проблему поломки медалей Олимпиады, где выступают белорусы

Сразу у нескольких призеров зимней Олимпиады в Италии сломались медали, и организаторы столкнулись с неожиданной проблемой, пишет ТАСС.
Главный операционный директор оргкомитета Игр Андреа Франчизи сказал журналистам, что проблема с поломкой медалей спортсменов им известна:
— Мы знаем об этой ситуации. Вы видели сами фотографии. Мы стараемся понять, в чем проблема, и уделим особое внимание этой проблеме.
В сети уже распространились ролики, на которых видно, как ликующие спортсмены вдруг теряют награды. Например, во время празднования призового места в смешанной биатлонной эстафете оторвалась ленточка с бронзовой награды Юстуса Штрелова из Германии. А золотая медаль чемпионки в лыжном скиатлоне шведки Эббы Андерссон разбилась и потерялась в снегу.
— Чрезвычайно важно, чтобы все было отлично во время вручения медалей. Это один из самых главных моментов, мы работаем над этим, — сказал Франчизи.
