В Миллеровском районе главврач пойдет под суд за взятку в 25 000 рублей

В Миллеровском районе суд рассмотрит дело главврача о взятке в 25 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Миллеровском районе рассмотрят дело, где главврач районной больницы обвиняется в получении взятки. По данным Следственного комитета Ростовской области, она взяла 25 000 рублей за незаконное снятие отметки о заболевании у пациента.

— Обвиняемая, используя служебное положение, согласилась убрать медицинскую отметку без проведения стационарного обследования. За это она получила денежное вознаграждение, — пояснили в следственном управлении.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. По версии следствия, руководитель медучреждения нарушила должностные обязанности, пойдя на сговор с пациентом. Ее действия квалифицированы как получение взятки за незаконные действия.

На время расследования женщине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Впереди — судебное разбирательство по существу.

