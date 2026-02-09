Ричмонд
46-летний мужчина убил рыбака из-за места на водоеме

В Цимлянском районе суд рассмотрит дело об убийстве из-за места для рыбалки.

Источник: Комсомольская правда

В Цимлянском районе перед судом предстанет 46-летний мужчина, обвиняемый в убийстве 36-летнего рыбака. По версии следствия, конфликт между ними возник из-за спора о месте для рыбалки. Обвиняемый стрелял в потерпевшего из пневматической винтовки. Дело с обвинительным заключением уже направлено в суд. Об этом рассказали в Telegram-канале Следственного комитета Ростовской области.

По данным ведомства, во время конфликта обвиняемый выстрелил в голову и туловище потерпевшего, а затем скрылся. При обыске у него дома нашли пневматическую винтовку, которая стала орудием преступления.

Тело погибшего обнаружили в июне 2025 года на обочине грунтовой дороги в Цимлянском районе. Несмотря на сложность расследования, следователям и полицейским удалось установить все обстоятельства и задержать подозреваемого. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемому грозит наказание по статье об убийстве. Теперь дело передадут в суд для рассмотрения по существу. Собранные доказательства признаны достаточными для начала судебного разбирательства.

