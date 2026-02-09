46-летний мужчина убил рыбака из-за места на водоеме

В Цимлянском районе перед судом предстанет 46-летний мужчина, обвиняемый в убийстве 36-летнего рыбака. По версии следствия, конфликт между ними возник из-за спора о месте для рыбалки. Обвиняемый стрелял в потерпевшего из пневматической винтовки. Дело с обвинительным заключением уже направлено в суд. Об этом рассказали в Telegram-канале Следственного комитета Ростовской области.