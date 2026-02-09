Петербурженка не смогла избавиться от кошки, доставшейся по наследству

В Санкт-Петербурге местная жительница не смогла добиться от родственницы умершей женщины возмещения расходов на содержание кошки. Об этом сообщает прокуратура города.
Истица просила суд обязать ответчицу забрать кошку, возместить потраченные на её содержание 825 500 рублей, а также расходы на похороны умершей и на оплату коммунальных услуг. Кроме того, она требовала 150 тысяч рублей возмещения морального вреда.
По её словам, ответчица является наследницей. Однако истица организовала и оплатила похороны и понесла расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг за наследственное имущество. А также содержала кошку.
Представитель ответчицы признала требования по возмещению затрат на похороны и на услуги ЖКХ. Суд с ней согласился. Что касается кошки, то истица не предоставила надлежащих доказательств того, что она принадлежала умершей на праве собственности и заявленные средства были потрачены на её содержание.