Бывшую сотрудницу налоговой в Ростове осудили за взятку в 2,5 млн рублей

В Ростове-на-Дону суд приговорил к трем годам колонии бывшую сотрудницу налоговой инспекции за мошенничество. 40-летняя женщина обещала помочь снизить налоговую недоимку за 2,5 миллиона рублей, но не выполнила свое обещание. Об этом рассказали в Telegram-канале прокуратуры региона.