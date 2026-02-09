Бывшую сотрудницу налоговой в Ростове осудили за взятку в 2,5 млн рублей

В Ростове-на-Дону суд приговорил к трем годам колонии бывшую сотрудницу налоговой инспекции за мошенничество. 40-летняя женщина обещала помочь снизить налоговую недоимку за 2,5 миллиона рублей, но не выполнила свое обещание. Об этом рассказали в Telegram-канале прокуратуры региона.
По данным ведомства, обвиняемая использовала служебное положение, чтобы обмануть руководителя юридического лица. Хотя она не могла повлиять на результаты налоговой проверки, она получила деньги и распорядилась ими по своему усмотрению.
Суд признал женщину виновной в мошенничестве в крупном размере. Помимо трех лет лишения свободы в колонии общего режима, ей назначили штраф в 500 тысяч рублей.
