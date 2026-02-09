Власти Минска назвали самый зеленый район

В белорусской столице назвали самый озелененный из девяти районов города, пишет БелТА.
Председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Драгун сказал, что в 2025 году фактический уровень озелененности Минска, включая территории жилой застройки, составил 42,5% при норме в 40%.
— Самым озелененным районом столицы является Партизанский, а наименее озелененным — Октябрьский, — уточнил Драгун.
Он также добавил, что в 2025-м на территории Минска было высажено свыше 55 тысяч деревьев, 318 тысяч кустарников. Что касается проблемы загрязнения лесов Минска, то планируется дополнительная установка фотоловушек.
