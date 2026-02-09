В Поморье молодые ученые из регионов РФ изучат особенности арктических бактерий

АРХАНГЕЛЬСК, 9 февраля. /ТАСС/. Молодые ученые из разных регионов страны изучат особенности арктических микроорганизмов, научатся выращивать холодолюбивые бактерии и исследовать снег и воду на загрязнители и микропластик в ходе Зимней школы плавучего университета в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске, рассказал ТАСС директор института стратегического развития Арктики Александр Сабуров. Всего в проекте участвуют 30 исследователей.
«У нас в этом году очень широкий охват, участники из 13 городов, буквально от Владивостока до Калининграда. Это и Москва, и Петербург, и региональные центры: Казань, Самара, Пенза и другие. Также в этом году есть участники из Республики Беларусь. 30 участников разделены на два трека. Первый трек — это загрязнители арктического региона, виды, источники, способы исследования. Второй трек называется “Микробиотех в Арктике”, он посвящен микробиологическим и биотехнологическим исследованиям. Участники научатся культивировать психрофильные микроорганизмы, то есть микроорганизмы, которые живут в холодных условиях, и работать с ними», — сказал Сабуров.
Приглашенный лектор, заведующая лабораторией молекулярной экологии и филогеномики бактерий ФИЦ Биотехнологии РАН Светлана Дедыш пояснила ТАСС, что северные экосистемы наиболее интересны для исследования микроорганизмов, как с прикладной, так и с фундаментальной точки зрения.
«Потенциал северных территорий огромный. Во-первых, глобальные биохимические циклы, все изменения в Арктике, они зависят от функционирования микроорганизмов. Повышается температура, кто-то начинает активнее разлагать органику, она улетает в воздух в виде СО2. Тает, допустим, пермафрост (многолетняя мерзлота — прим. ТАСС) и высвобождается метан, который там захоронен. И надо понимать, есть там микроорганизмы, которые съедят этот метан, или он вылетит в атмосферу. И поэтому, чем больше мы знаем про микробный пул в Арктике, тем лучше мы будем подготовлены к встрече, к интерпретации тех процессов, которые, возможно, будут происходить».
Как вырастить холодолюбивую бактерию.
В рамках трека «Микробиотех в Арктике» студенты узнают о важности микробиологических исследований в Арктике, как открывают новые бактерии, зачем нужны биотехнологии в холодном климате, как они влияют на биоэкономику стран. Магистрант САФУ по направлению «биотехнологии» Ксения Майорова в экспедиции Арктического плавучего университета искала в Арктике бактерии, ферменты которых работают при низких температурах. К таким микроорганизмам нужен особый подход.
«Сложности в том, что классические методики микробиологии в основном рассчитаны на микробов, которые растут в комнатной температуре или чуть теплее, — рассказала она ТАСС. — А микроорганизмы из Арктики особенны и уникальны, и это не ограничивается тем, что нужно использовать низкие температуры для их культивирования. Нам покажут, как сохранять микроорганизм от судна до лаборатории, и как проверять его активности, то есть что он именно кушает и как он проявляет свою жизнедеятельность. Это очень интересно».
Участников школы научат, как обеспечить биологической безопасности при проведении экспедиционных работ в местностях, где есть различные зоонозные заболевания. Студент РГПУ имени А. И. Герцена Илья Трейель учится на биолога, пишет диплом про бактериофагов. Это перспективное направление для разработки новых препаратов для борьбы с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам. Считается, что в Арктике можно найти перспективные штаммы для разработки таких лекарств.
«Еще мне интересна тема, что вечная мерзлота может содержать в себе древние микроорганизмы, изучая которых мы можем узнать что-то новое об эволюции, об истории жизни нашей Земли», — добавил он, отвечая на вопрос ТАСС, почему он стремится попасть в экспедицию Арктического плавучего университета.
Загрязнители в снегу, воде и почве.
Как рассказал ТАСС заместитель директора Центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» Александр Кожевников, одна из задач Зимней школы — найти для молодых исследователей коллективы, в которых они смогли бы продолжить свою научную работу. Кроме того, студенты в ходе проекта научатся определять тяжелые металлы в снеге, пробоотбору и пробоподготовке, идентификация микропластиков в разных объектах окружающей среды методом инфракрасной микроскопии.
«Они будут отбирать снег в Архангельске, они его возьмут в разных местах: рядом с дорогой, подальше от дороги, под деревом, посмотрят где и сколько металлов в этом снеге, как их содержание коррелирует или не коррелирует между собой. И это будет работа руками, с реальными пробами снега, и аналогично они будут исследовать пробы на содержание микропластиков», — рассказал он.
Школа завершится 11 февраля. К конкурсу для участия в экспедициях плавучих университетов в 2026 году будут допущены только участники Зимней школы плавучих университетов.