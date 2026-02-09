Более 600 лицеистов помогут выпускникам гимназий готовиться к экзамену по математике

Акция проходит в рамках кампании «Математика — от равного к равному», которая проводится уже во второй раз и была запущена Министерством образования и исследований (MEC) в партнёрстве с Национальным агентством по учебным программам и оценке (ANCE).
Цель программы — укрепление математических компетенций, снижение экзаменационной тревожности и повышение уровня успешной сдачи экзаменов. Инициатива реализуется при поддержке ЮНИСЕФ и ПРООН.
Учащиеся, желающие принять участие в качестве наставников, могут подать заявку, заполнив форму участия в период с 9 по 23 февраля. Формуляр передается в учебные заведения через местные профильные органы. Отбор будет осуществляться комиссией, состоящей из представителей MEC и ANCE, с участием образовательных учреждений.
В ходе кампании ученики-наставники пройдут обучающие сессии и будут оцениваться на основе степени их вовлеченности, проведенных мероприятий и рефлексии над собственным образовательным путем. Самые активные участники получат возможность принять участие в летнем образовательном лагере.
«Кампания “Математика — от равного к равному” — это больше, чем просто подготовка к экзамену. Это про смелость сказать: “давай решим вместе”, про учеников, которые используют свои знания, чтобы помочь другим поверить в себя. Благодаря этой модели обучение становится более доступным, дружелюбным и эффективным, а поддержка между сверстниками играет очень важную роль», — заявила директор Национального агентства по учебным программам и оценке Лилия Иванов.
Для поддержки этой образовательной модели кампания предоставляет учащимся дополнительные учебные материалы, включая видеолекции, подготовленные преподавателями математики, сессии в формате live streaming и тренировочные тесты.
Первый выпуск кампании «Математика — от равного к равному» состоялся в прошлом году.