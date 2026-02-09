В Батайске полиция нашла подростков, которые ломали замки на крышах домов

В Батайске сотрудники полиции нашли двух подростков, которые взламывали замки и повреждали двери, ведущие на крыши многоквартирных домов. Ими оказались 15-летний и 13-летний мальчики. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
Поводом для проверки стала информация в местных средствах массовой информации и сообщения батайчан о действиях подростков. Полицейские оперативно установили личности нарушителей.
С самими мальчиками провели профилактическую беседу.
— В отношении их законных представителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — сказано в сообщении.
