В Батайске полиция нашла подростков, которые ломали замки на крышах домов

Двое школьников в Батайске взламывали двери на крышах домов.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске сотрудники полиции нашли двух подростков, которые взламывали замки и повреждали двери, ведущие на крыши многоквартирных домов. Ими оказались 15-летний и 13-летний мальчики. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Поводом для проверки стала информация в местных средствах массовой информации и сообщения батайчан о действиях подростков. Полицейские оперативно установили личности нарушителей.

С самими мальчиками провели профилактическую беседу.

— В отношении их законных представителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — сказано в сообщении.

