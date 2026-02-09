В Ростове перерасчет за отопление достиг 18 млн рублей

В Ростове общая сумма перерасчета за отопление составляет 18 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь на оперативном совещании. Пересмотр платежей коснулся 462 домов из-за аварии на ТЭЦ в декабре. Глава региона поручил Министерству ЖКХ проследить, чтобы деньги дошли до жителей и были учтены в февральских квитанциях.