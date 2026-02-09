Ричмонд
В Ростове перерасчет за отопление достиг 18 млн рублей

В Ростове 462 дома получили перерасчет за отопление.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове общая сумма перерасчета за отопление составляет 18 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь на оперативном совещании. Пересмотр платежей коснулся 462 домов из-за аварии на ТЭЦ в декабре. Глава региона поручил Министерству ЖКХ проследить, чтобы деньги дошли до жителей и были учтены в февральских квитанциях.

— Перерасчет за январь, когда не было тепла из-за ТЭЦ, появится в платежках после 15 февраля, — отметил Юрий Борисович. — Важно, чтобы управляющие компании ясно довели информацию до жильцов и правильно отразили суммы в счетах.

На совещании также затронули другие вопросы ЖКХ. В Новочеркасске из0за сбоя в котельной рассматривается возможность строительства новой. Участок для нее уже выделен и поставлен на кадастровый учет.

Губернатор подчеркнул: любые дополнительные доходы, полученные от земельного контроля или оптимизации расходов, должны идти на решение проблем жителей. Контроль за выполнением поручений остается в центре внимания правительства области.

