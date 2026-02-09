В Ростовской области усилят сбор налогов с неиспользуемых земель

В понедельник, 9 февраля, на совещании в правительстве Ростовской области обсудили, как увеличить доходы местных бюджетов. Губернатор Юрий Слюсарь предложил вовлекать в оборот неиспользуемые земли и доначислять земельный налог.
— Даже небольшие средства помогут решить местные задачи. Нужно системно работать с землей и имуществом, чтобы пополнить бюджеты, — отметил Юрий Борисович.
Первый заместитель губернатора Алексей Господарев рассказал, что муниципалитеты должны усилить контроль за землей, выявлять нецелевое использование участков, выдавать предписания владельцам и передавать данные в ФНС для перерасчета налогов.
Цель инициативы — эффективнее использовать земельные ресурсы. Фото: Правительство РО.
Уже есть примеры успешной работы: в Новочеркасске по 26 участкам доначислили налог, Шахты, Пролетарский, Морозовский и Аксайский районы проводят оценку использования земель.
Однако в 32 муниципалитетах эта работа еще не началась, а в 18 выявили от одного до пяти проблемных участков.
Цель инициативы — эффективнее использовать земельные ресурсы, особенно в условиях ограниченного бюджета. Губернатор поручил продолжать мониторинг во всех муниципалитетах, чтобы отслеживать прогресс и увеличивать доходы.
