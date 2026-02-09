«Рекомендуем не выезжать до улучшения погоды»: из-за метели власти ограничили движение на дороге Уфа — Инзер — Белорецк

Из-за ухудшения погодных условий и в целях обеспечения безопасности на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк ввели временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта. Как сообщил глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов, ограничение действует на участке с 67 по 204 километр.
По предварительным прогнозам, запрет для большегрузов и автобусов будет сохраняться до завтрашнего утра — до 08:00.
Севастьянов обратился ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой заранее планировать маршруты, учитывая эти ограничения, и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков. Водителям также рекомендовано воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.
