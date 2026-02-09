В Ростове таксист спас подростка, везущего 1,2 млн рублей мошенникам

В Ростове обычная поездка на такси закончилась спасением огромной суммы денег. Благодаря внимательности водителя и быстрой реакции полиции 17-летний парень из Батайска не отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе донской полиции.
Все началось с телефонного звонка. Неизвестные представились сотрудниками магазина, а затем «службой безопасности банка» и полицейскими. Они убедили подростка, что на его имя мошенники оформляют кредиты, и чтобы спасти деньги, нужно срочно перевести их на «безопасный счет». Поддавшись панике, парень собрал все наличные, что были дома — целых 1,2 миллиона рублей. И вызвал такси в Ростов, чтобы встретиться с «курьером».
Водитель Иван Стасенко сразу заметил, что пассажир странно нервничает и то и дело пересчитывает толстую пачку денег. Он заподозрил неладное и прямо во время поездки позвонил своему знакомому полицейскому Александру Фарафонову.
Полицейский тут же дал указание везти подростка прямиком в отдел. Там парню объяснили, что его разводят по классической схеме. Подросток наконец понял, что чуть не отдал все сбережения аферистам, и оборвал с ними связь. Родителей немедленно поставили в известность.
Сейчас решается вопрос о поощрении обоих героев — и водителя, и полицейского.
