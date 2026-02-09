В Ростове таксист спас подростка, везущего 1,2 млн рублей мошенникам

Все началось с телефонного звонка. Неизвестные представились сотрудниками магазина, а затем «службой безопасности банка» и полицейскими. Они убедили подростка, что на его имя мошенники оформляют кредиты, и чтобы спасти деньги, нужно срочно перевести их на «безопасный счет». Поддавшись панике, парень собрал все наличные, что были дома — целых 1,2 миллиона рублей. И вызвал такси в Ростов, чтобы встретиться с «курьером».