В Ростове почти 2400 человека за неделю обратились в травмпункты

2374 ростовчанина за последнюю неделю обратились в травмпункты.

Источник: Комсомольская правда

За неделю в Ростове-на-Дону в травмпункты обратились 2374 пациента. Каждый пятый случай связан с травмами из-за гололеда. Об этом рассказали в Telegram-канале Минздрава региона.

— Наша главная задача — обеспечить своевременную и квалифицированную помощь каждому пациенту, — заявил министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян.

Неблагоприятные погодные условия увеличили число обращений за травматологической помощью не только в Ростове, но и в других районах области. Для быстрого реагирования в травмпункты направлены дополнительные медработники.

Также ведется постоянный мониторинг ситуации. В медорганизации, включая БСМП Ростова-на-Дону, проведены проверки наличия медикаментов и расходных материалов.

На совещании с руководителями медорганизаций решено использовать плановые стационары для приема экстренных пациентов днем. Пациентов из травмпунктов будут направлять в РОКБ, ОКБ № 2, ЦГБ имени Н. А. Семашко и ГКБ № 20. Это поможет равномерно распределить поток и разгрузить БСМП.

