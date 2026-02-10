Омским школьникам озвучили новые даты ВПР

В 2026 году учеников 4−8-х и 10-х классов ждут изменения в расписании ВПР. По информации Рособрнадзора, проверочные работы пройдут в период с 20 апреля по 20 мая.
Каждая школа самостоятельно выберет точные даты для своих учеников в рамках этого месяца. Новшеством станет возможность выполнять некоторые работы на компьютере.
В списке предметов для проверки тоже произошли изменения: для шести- и семиклассников исключили обществознание, а десятиклассники, помимо других предметов, дополнительно напишут ВПР по биологии.
В 2025 году аналогичные работы проходили немного раньше — с 11 апреля по 16 мая.