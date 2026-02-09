Скворцова: В России началось создание вакцины от колоректального рака

Специалисты уже отобрали первых людей с диагностированным колоректальным раком, которые получат новую российскую вакцину. Об этом с понедельник, 9 февраля, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
— Представлено обращение около 400 пациентов, не только из России, но и ближнего и дальнего зарубежья, включая США, Нидерланды, Израиль и другие страны. Отобраны с помощью консилиумов первые пациенты, забран опухолевой материал, начато создание вакцин, — сказала она на пресс-конференции.
Скворцова отметила, что пациентам будут давать вакцину уже в течение первого квартала 2026 года, передает РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские лекарства, предназначенные для лечения рака крови и опухолей, находятся на финальной стадии разработки. Он уточнил, что российские ученые разработали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии.
В сентябре директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты готовы начать лечение добровольцев персонализированной вакциной для терапии рака в течение 1−1,5 месяца. По его словам, группы добровольцев, которые будут получать лечение, уже сформированы, а их генетические данные определены.