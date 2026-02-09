Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скворцова: В России началось создание вакцины от колоректального рака

Специалисты уже отобрали первых людей с диагностированным колоректальным раком, которые получат новую российскую вакцину. Об этом с понедельник, 9 февраля, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Специалисты уже отобрали первых людей с диагностированным колоректальным раком, которые получат новую российскую вакцину. Об этом с понедельник, 9 февраля, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

— Представлено обращение около 400 пациентов, не только из России, но и ближнего и дальнего зарубежья, включая США, Нидерланды, Израиль и другие страны. Отобраны с помощью консилиумов первые пациенты, забран опухолевой материал, начато создание вакцин, — сказала она на пресс-конференции.

Скворцова отметила, что пациентам будут давать вакцину уже в течение первого квартала 2026 года, передает РИА Новости.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские лекарства, предназначенные для лечения рака крови и опухолей, находятся на финальной стадии разработки. Он уточнил, что российские ученые разработали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии.

В сентябре директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты готовы начать лечение добровольцев персонализированной вакциной для терапии рака в течение 1−1,5 месяца. По его словам, группы добровольцев, которые будут получать лечение, уже сформированы, а их генетические данные определены.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше