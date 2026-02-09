Скворцова: В России началось создание вакцины от колоректального рака

— Представлено обращение около 400 пациентов, не только из России, но и ближнего и дальнего зарубежья, включая США, Нидерланды, Израиль и другие страны. Отобраны с помощью консилиумов первые пациенты, забран опухолевой материал, начато создание вакцин, — сказала она на пресс-конференции.