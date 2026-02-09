Россиянам напомнили об уголовной ответственности за сжигание чучела на Масленицу

Россиянам напомнили, что сжигание чучела на Масленицу может обернуться штрафами и даже уголовной ответственностью, рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Об этом пишет «Российская газета».
«Во дворах многоквартирных домов этого, вероятно, сделать нельзя, так как такие безопасные расстояния выдержать почти невозможно», — отметил.
Эксперт подчеркнул, что сам обряд не запрещен, но требует строгого соблюдения норм. На частной территории костер должен находиться не ближе 50 метров от построек, 100 метров — от хвойного леса и 30 метров — от лиственного. Необходимо убрать сухую траву и мусор в радиусе 10 метров, подготовить средства тушения и не оставлять огонь без присмотра.
Штраф для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей, а если пострадают люди или имущество — суммы увеличатся в разы. В тяжелых случаях возможно уголовное дело и ограничение свободы до трех лет.
Напомним, в 2026 году Масленица стартует в понедельник, 16 февраля, и завершится в воскресенье, 22 февраля. Уже с 23 февраля у православных верующих начинается Великий пост.