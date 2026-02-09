Россиянам напомнили об уголовной ответственности за сжигание чучела на Масленицу

Эксперт подчеркнул, что сам обряд не запрещен, но требует строгого соблюдения норм. На частной территории костер должен находиться не ближе 50 метров от построек, 100 метров — от хвойного леса и 30 метров — от лиственного. Необходимо убрать сухую траву и мусор в радиусе 10 метров, подготовить средства тушения и не оставлять огонь без присмотра.