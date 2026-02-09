Литвинова-Гразион рассказала, какая еда позволяет сохранять тепло на холоде

Диетолог также рекомендовала включать в завтрак теплое питье, например чай с имбирем, для улучшения кровообращения и согревающего эффекта. При этом следует избегать простых углеводов и сахара, которые вызывают резкие колебания уровня глюкозы и последующую потерю энергии. В качестве примеров подходящих блюд эксперт назвала цельнозерновую кашу с орехами, яйца с овощами на цельнозерновом хлебе или творог с зеленью.