Литвинова-Гразион рассказала, какая еда позволяет сохранять тепло на холоде

В холодное время года особенно важен правильный сбалансированный завтрак, который помогает организму сохранять тепло и энергию. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион.
Специалист отметила, что утренний прием пищи перед выходом на мороз должен содержать белки, полезные жиры и сложные углеводы в стандартном соотношении. Белки, содержащиеся в яйцах, кисломолочных продуктах и нежирном мясе, поддерживают энергетический баланс. Жиры из орехов, семян и авокадо дают долговременную энергию и выполняют функцию термоизоляции. Сложные углеводы из цельнозерновых круп и хлеба обеспечивают медленное высвобождение тепла.
Диетолог также рекомендовала включать в завтрак теплое питье, например чай с имбирем, для улучшения кровообращения и согревающего эффекта. При этом следует избегать простых углеводов и сахара, которые вызывают резкие колебания уровня глюкозы и последующую потерю энергии. В качестве примеров подходящих блюд эксперт назвала цельнозерновую кашу с орехами, яйца с овощами на цельнозерновом хлебе или творог с зеленью.
Ранее ученые из Тайваня раскрыли простой способ улучшить обмен веществ.