Арестовано имущество владельца отеля Bebek, где за наркотики задержали актеров

Суд в Стамбуле принял решение наложить арест на пятизвездочный отель Bebek и недвижимость его владельца Музаффера Йылдырыма. В его заведении задержали актеров по делу о наркотиках. Об этом рассказали в прокуратуре города, которая занимается расследованием этого дела.