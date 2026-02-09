Ричмонд
Арестовано имущество владельца отеля Bebek, где за наркотики задержали актеров

Стамбульский суд наложил арест на пятизвездочный отель Bebek и недвижимость его владельца.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Стамбуле принял решение наложить арест на пятизвездочный отель Bebek и недвижимость его владельца Музаффера Йылдырыма. В его заведении задержали актеров по делу о наркотиках. Об этом рассказали в прокуратуре города, которая занимается расследованием этого дела.

Речь идет об истории с задержанием известных турецких актеров в отеле Bebek за употребление наркотиков. Это произошло еще в январе 2026 года. Тогда полиция проводила антинаркотический рейд и застала артистов за противоправным занятием.

Отмечается, что Йылдырыма теперь обвиняют в получении доходов незаконным путём.

Ранее KP.RU сообщал, что звезду сериала «Эль Турко» Джана Ямала задержали с запрещенными веществами в Стамбуле. Известно, что полиция доставила его в Центр судебной медицины, чтобы проверить на наличие наркотиков в организме. В настоящий момент актер находится под стражей.