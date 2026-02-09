Mash: Дилер из Петербурга пригрозил владельцу Geely уголовным делом из-за жалобы

По данным авторов канала, в 2023 году мужчина по имени Денис купил китайский автомобиль за 3,3 миллиона рублей с гарантией. Позднее он обнаружил в машине проблемы с ремнем безопасности и хруст в подвеске, а также неисправную зарядку. Водитель обратился в салон, но там специалисты не починили машину в установленные сроки и отказались возвращать деньги.