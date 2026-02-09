Mash: Дилер из Петербурга пригрозил владельцу Geely уголовным делом из-за жалобы

Владелец китайского кроссовера Geely Tugella отсудил у дилера в Санкт-Петербурга 45 миллионов рублей из-за неработающей беспроводной зарядки в машине, после чего владелец салона якобы пригрозил ему возбуждением уголовного дела по статье о мошенничестве. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщил Mash.
По данным авторов канала, в 2023 году мужчина по имени Денис купил китайский автомобиль за 3,3 миллиона рублей с гарантией. Позднее он обнаружил в машине проблемы с ремнем безопасности и хруст в подвеске, а также неисправную зарядку. Водитель обратился в салон, но там специалисты не починили машину в установленные сроки и отказались возвращать деньги.
— С автосалона взыскали 45 миллионов рублей — сюда вошли: цена (машины — прим. «ВМ»), разница в стоимости на момент покупки и актуальной цены, неустойка за просрочку возврата и потребительский штраф. После решения, по словам Дениса, владелец салона угрожает уголовным делом за мошенничество, — передает Telegram-канал.
Официального подтверждения этой информации на момент публикации материала не поступало.
