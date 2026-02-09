Экс-посол Стараче: перед встречей с Лавровым бывший глава МИД Италии нервничал

Бывший посол Италии в России Джорджо Стараче сообщил, что в феврале 2022 года тогдашний глава МИД Италии Луиджи Ди Майо нервничал перед встречей в Москве с Сергеем Лавровым.
«Молодой итальянский министр был взволнован встречей с Сергеем Лавровым — ветераном дипломатии, пережившим многие мировые события», — рассказал Стараче.
Переговоры прошли 17 февраля 2022 года в здании МИД России. В Москве был снег и холодно. Ди Майо и Стараче приехали из посольства Италии, расположенного между Арбатом и Пречистенкой, через «переменчивый ветер».
