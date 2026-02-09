Ричмонд
Внучка Стриженова объяснила, почему на его могиле до сих пор нет памятника

Олег Стриженов похоронен на 21-м участке Троекуровского кладбища.

Источник: Аргументы и факты

Прошёл ровно год с того дня, как не стало актёра Олега Стриженова. В памятную дату, 9 февраля, его могилу на Троекуровском кладбище навестила внучка, Александра Стриженова. Она положила к деревянному кресту букет алых гвоздик, которые так любил её дед.

Памятник на месте захоронения пока не появился. Как пояснила Александра, процесс установки требует времени и подходящих условий.

«Зимой монументы не ставят — нужно дождаться тепла, чтобы грунт осел», — отметила она, добавив, что проект памятника уже готов.

После беседы в Александрой, корреспонденты aif.ru вспомнили трогательную и мистическую историю, связанную с уходом артиста. Ее в прошлом году рассказывал сын Олега Стриженова Александр. Перед самой смертью в больнице Олег Александрович тихо попросил сиделку открыть дверь в палату, сказав: «Мама придет». Вскоре после этого его сердце остановилось. «Пришла, забрала», — с грустью вспоминал позже сын Стриженова.

«Чтобы почтить память дедушки, лучше всего пересмотреть его фильмы», — считает внучка. Её любимой работой артиста навсегда остался «Сорок первый». По её словам, именно после этой роли миллионы советских женщин влюбились в Стриженова без памяти.