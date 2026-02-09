Discord введет настройки безопасности для несовершеннолетних

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Новым и существующим пользователям Discord по всему миру с марта потребуется подтвердить возраст для снятия ограничений для несовершеннолетних, настроенных по умолчанию, следует из пресс-релиза соцсети.
«Discord объявляет о запуске усовершенствованных функций безопасности для подростков, которые будут доступны во всем мире… В рамках этого обновления все новые и существующие пользователи по всему миру по умолчанию будут иметь доступ к среде, подходящей для подростков», — говорится в сообщении.
В прошлом году соцсеть ввела ограничения для несовершеннолетних по умолчанию в Великобритании и Австралии. Как указывает Discord, в рамках постепенного запуска программы безопасности с начала марта пользователям может потребоваться пройти процесс проверки возраста, чтобы изменить определенные настройки и получить доступ к ограниченному контенту.
Ограничения, которые будут применяться к учетным записям, включают в себя фильтр контента, отсутствие доступа к серверам, каналам и командам в Discord с возрастными ограничениями. Кроме того, входящие личные сообщения от людей, которых пользователь может не знать, будут направляться в отдельный почтовый ящик. Также пользователям будут приходить предупреждения о запросах на добавление в друзья от тех, кого они могут не знать.
Для проверки возраста пользователи соцсети могут выбрать между оценкой возраста по лицу или предоставлением удостоверения личности. Отмечается, что в будущем появятся новые варианты для определения возраста. Некоторым пользователям может быть предложено использовать несколько методов, если для определения возрастной группы потребуется дополнительная информация.
Discord также внедрит свою новую систему, работающую в фоновом режиме, которая поможет определить, принадлежит ли учетная запись взрослому человеку, без необходимости постоянной проверки возраста пользователей.
Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.