Discord введет настройки безопасности для несовершеннолетних

Ограничения, которые будут применяться к учетным записям, включают в себя фильтр контента, отсутствие доступа к серверам, каналам и командам в Discord с возрастными ограничениями. Кроме того, входящие личные сообщения от людей, которых пользователь может не знать, будут направляться в отдельный почтовый ящик. Также пользователям будут приходить предупреждения о запросах на добавление в друзья от тех, кого они могут не знать.