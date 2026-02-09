Ричмонд
Врач Каратаева раскрыла неочевидный фактор развития инфаркта и инсульта

Стоматолог Виктория Каратаева заявила, что болезни десен и зубов повышают риск инфаркта и инсульта.

Источник: Аргументы и факты

Хронические воспаления десен могут значительно увеличивать риск развития инфарктов и инсультов. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила врач и стоматолог Виктория Каратаева.

По ее словам, такие заболевания, как гингивит и пародонтит, позволяют патогенным бактериям проникать в кровоток. Это вызывает системное воспаление, утолщение сосудистых стенок и способствует образованию атеросклеротических бляшек и тромбов по всему организму.

Эксперт отметила, что именно поэтому кардиологи и офтальмологи часто направляют пациентов на осмотр к стоматологу для исключения очагов хронической инфекции. Наиболее уязвимыми группами являются пациенты с уже имеющимися сердечно-сосудистыми патологиями, сахарным диабетом, курильщики, а также люди, пренебрегающие регулярной гигиеной полости рта и визитами к врачу.

Ранее эксперт Ли Шэньхан призвал менять зубную щетку после ОРВИ.