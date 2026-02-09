Экс-лидера группы «Тараканы!» обвинили в неисполнении закона об иноагентах

Следователи заочно возбудили дело о неисполнении обязанностей иноагента в отношении бывшего лидера панк-группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина*, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.
«Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Дмитрия Спирина», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Спирин, который включен в реестр иноагентов и находится за пределами России, обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Отметим, максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.
Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении Спирина. По данным ведомства, музыкант за 2025 год уже два раза привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, музыкант продолжил распространять материалы без маркировки.
* Признан Минюстом РФ иноагентом.