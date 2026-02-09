Экс-лидера группы «Тараканы!» обвинили в неисполнении закона об иноагентах

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении Спирина. По данным ведомства, музыкант за 2025 год уже два раза привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, музыкант продолжил распространять материалы без маркировки.