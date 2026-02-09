Ричмонд
Молодежь Дона приглашают на Международный фестиваль в Екатеринбурге

Донскую молодежь приглашают принять участие в Международном фестивале, который пройдет в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном центре «Россия» начался приам заявок на Международный фестиваль молодежи. Мероприятие пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Такая информация появилась на сайте правительства Ростовской области.

— Международный фестиваль молодежи — это место, где все народы объединяются. Общение с иностранцами позволит нашей молодежи узнать много нового, — отметил председатель комитета по молодежной политике Дона Олег Отроков.

В фестивале примут участие 5 000 россиян и 5 000 иностранцев до 35 лет, включая 500 подростков из России и 500 из-за рубежа.

Регистрация открыта до 30 апреля 2026 года. После основной программы 1 000 иностранных гостей отправятся в 30 регионов России, включая Абхазию. Там они познакомятся с местными достопримечательностями, поучаствуют в экспедициях и узнают больше о культуре страны.

Также на фестиваль отберут 2 000 добровольцев со всей России. Для этого нужно быть старше 16 лет, иметь опыт волонтерской работы, знать иностранные языки и уметь работать в команде.

Молодежь Дона приглашают на Международный фестиваль-2026 в Екатеринбурге. Фото: Правительство РО.

Заявки принимаются на платформе Добро.рф до 31 марта 2026 года. Уже подано 5 500 заявок.

